Un nuovo pericolo ha invaso il web e questa volta ad esser a rischio non sono i conti bancari degli utenti, ma bensì i loro dati personali. Grazie ad una recente operazione della Guardia di Finanza è stato possibile scoprire che centinaia di SIM venivano vendute illegalmente sui siti di e-commerce. Come mai diciamo illegalmente? Beh, perché le stesse venivano intestate a terzi soggetti ignari di tutta la procedura.

La privacy degli utenti, dunque, è stata compromessa nuovamente attraverso questa nuova trovata potenzialmente rischiosa.

SIM intestate a soggetti ignari: ecco l’ultimo rischio dell’essere vittime di phishing

Create utilizzando delle banche dati costruite grazie ai tentativi di phishing, le SIM che abbiamo appena citato rappresentano un doppio problema: alla base vi è quello della privacy, ma in secondo luogo anche la possibile responsabilità giuridica di un atto. A cosa ci riferiamo? Molto semplicemente ad una situazione tipo in cui chi acquista questa SIM effettua qualche azione illegale e, in fase di ripercussione, il suo nome non verrà mai fuori: come mai? La SIM è intestata un terzo soggetto.

Un po’ una situazione analoga ad un prestanome, ma in questo caso l’accordo tra le due parti non è né consenziente né conosciuto. Purtroppo le SIM individuate non sono state poche: il rischio che qualcuna possa essere intestato a voi è plausibile, ovviamente solo nel caso in cui siate stati precedentemente vittime di phishing. A tal proposito, dunque, vi suggeriamo di non fornire mai i propri dati personali né attraverso telefono, né attraverso email, né attraverso SMS.