Nelle ultime ore si sono letteralmente moltiplicate le anticipazioni in rete che riguardano i prossimi modelli di Samsung Galaxy Note 20, una serie che siamo ormai abituati a vedere in estate.

La gamma Galaxy Note 20, secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe tardare, nonostante le premesse. Finalmente abbiamo scoperto la batteria che sarà montata su un modello. Ecco i dettagli.

Samsung Galaxy Note 20: ecco la potenza della batteria

A differenziare questi nuovi modelli rispetto ai precedenti, oltre alle dimensioni ci sarà anche la batteria, che si dovrebbe attestare sui 4.000 mAh per il Galaxy Note 20, ovvero 500 mAh in più rispetto al suo predecessore, il Galaxy Note 10. Si tratta di un salto molto simile a quello che abbiamo visto tra S10 ed S20, andando sicuramente a migliorarne l’autonomia complessiva.

Queste sono informazioni del tutto ufficiose, diffuse dai ragazzi di galaxyclub.ni, in base ad un elemento emerso. Stiamo parlando del componente codificato EB-BN980ABY. Le indiscrezioni sembrerebbero del tutto in linea con le aspettative, nonostante rimanga il dubbio sul fratello maggior, il Galaxy Note 20 Plus e la sua dotazione. Le opzioni attualmente sul tavolo sembrerebbero due: batteria da 4.500 mAh come su S20+ o 5.000 mAh come su S20 Ultra.

Quest’ultima possibilità potrebbe non essere così scontata se contiamo sulla necessità di uno spazio interno ulteriore, oltre a quello dove collocare la S Pen, caratteristica dei Note. In rete è già emerso un benchmark del modello SM-N986U, probabilmente il Galaxy Note 20 Plus, spinto addirittura dall’inedito processore Snapdragon 865+. Ovviamente non ci resta che attendere per scoprire se le indiscrezioni si confermeranno vere.