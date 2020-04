All’ordine del giorno continua ad esserci l’argomento “Smartphone e radiazioni” perché i dubbi delle persone preoccupate da questo fattore persistono ancora. Scienziati e ricercatori continuano a lavorare per scoprire la reale realtà, ma a quanto pare non ci sono ancora risultati univoci e concreti.

In assenza di tali risultati è bene utilizzare delle precauzioni così da assorbire la quantità minore possibile di radiazioni. In particolare:

Per le chiamate superiore al minuto è meglio utilizzare il vivavoce o un paio di cuffie ;

Scrivere un messaggio piuttosto che effettuare una chiamata;

Non conservarlo nelle tasche interne delle giacche o in quelle dei pantaloni;

Non tenerlo vicino il proprio letto durante la notte, oppure utilizzare la modalità aerea.

Comunque sia, un gruppo di ricercatori ha consigliato agli utenti di scoprire il valore SAR del proprio smartphone così da scoprire la quantità di radiazioni che rilascia perché questo valore indica quante onde elettromagnetiche il corpo umano assorbe ogni volta che è esposto ad un campo elettromagnetico come i dispositivi mobili.

Valore SAR, smartphone e radiazioni: ecco quali sono gli smartphone potenzialmente pericolosi

A calcolare il valore SAR di ogni smartphone è un ente tedesco specifico, l’Ufficio federale tedesco per la protezioni delle radiazioni, che ha il compito di controllare accuratamente ogni modello effettuando le analisi necessarie. Una volta terminate tutte le analisi, ha il compito di trascrivere il valore SAR in una lista ufficiale.

Statista, una nota testata tedesca, è riuscita ad impossessarsi dei dati trascritti in questa lista pubblicando i nomi dei modelli potenzialmente pericolosi per il corpo umano per il loro valore SAR alto rispetto ad altri modelli. In particolare, a comparire nella lista sono: