Sia Sony che Microsoft hanno già fatto vedere molto per quanto riguarda le future console da gaming, la nuova generazione, la tanto attesa nuova generazione. Detto questo, fino a poco fa ci si aspetta un arrivo di entrambe entro novembre, o comunque autunno. PS5 e Xbox Series X potrebbero arrivare prima, o questo è quello che suggeriscono alcune fonti note per questo genere di informazioni.

La pandemia di coronavirus ha ovviamente travolto tutti i piani anche per quanto riguarda l’industria videoludica. L’E3 è stato annullato e chi doveva presentare qualcosa durante la fiera più importante per il settore ha o anticipato o ritardato. Sia Sony che Microsoft hanno in mente qualcosa per questo maggio.

PS5 e XboX Serie X: in arrivo a maggio?

Ovviamente, visto proprio la situazione attuale, i piani potrebbero cambiare da un giorno con l’altro. Entrambi i due colossi hanno già mostrato molto in merito al proprio prodotto, qualcosa che in ben pochi si aspettavano.

Contenuti e informazioni sono stati divulgate con costanza da Microsoft da inizio anno. Per qualche motivo, Sony ha deciso di non rimanere indietro e ha rivelato anch’essa diversa aspetti, come ultimo proprio il nuovo DualSense che sembra aver già diviso la community. In ogni caso, se queste sono le premesse, l’attesa in merito è tanta.

Da qui a fine anno dovranno uscire molti nuovi giochi, tra cui l’attesissimo Cyberpunk 2077. Saranno proprio i giochi a decretare quale sarà la console migliore, ma nel frattempo ci si può comunque scannare basandosi sulle specifiche di entrambe.