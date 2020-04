In questi giorni di grande apprensione, gli utenti potrebbero ricevere una brutta sorpresa se si dovessero imbattere nella nuova truffa congegnata dagli hacker per svuotare i conti correnti.

Il raggiro risulta tanto più squallido quanto più va a fare leva sui bisogni primari delle persone, soprattutto quelle in difficoltà in questo periodo di preoccupazione ed incertezze. Nello specifico, gli hacker hanno utilizzato il logo ben noto di Poste Italiane per dare notizia di un premio indetto dall’azienda, a sostegno delle famiglie e dei contribuenti, di ben 1000 euro.

Sono migliaia gli utenti che hanno ricevuto questo messaggio sulla propria posta elettronica, rischiando di restare vittima di questo inganno che sfrutta la visibilità di un marchio famoso per poter mettere mani ai conti correnti dei malcapitati.

Truffa dei 1000 euro in regalo da Poste Italiane: massima attenzione a queste mail

Nel corpo del messaggio viene dunque riportata la possibilità di ricevere questo bonus da parte della società Poste Italiane, e che tutto ciò che bisogna fare per ottenerlo corrisponde a compilare un modulo con i propri dati presente cliccando il link allegato alla mail.

Naturalmente è proprio questo il passaggio fondamentale della truffa: l’ignaro utente inserisce i propri riferimenti sul form – creato appositamente per sembrare quanto più possibile somigliante ad un vero modulo targato Poste Italiane. Tra questi, spesso si richiedono anche i dati del proprio conto per l’accredito: non c’è nessuna somma, in realtà, e queste informazioni verranno utilizzate per ripulire il conto senza lasciarvi sopra neppure un centesimo.

Quindi è sempre meglio controllare che il mittente corrisponda ad uno dei recapiti ufficiali delle aziende in questione: se così non fosse, sarebbe preferibile cestinare queste comunicazioni immediatamente, perché sono senza dubbio una truffa.