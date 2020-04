Le passa a Vodafone sono indubbiamente tra le migliori di tutto il panorama della telefonia mobile, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a bundle invidiabili senza dover necessariamente spendere cifre troppo elevate, a patto comunque che siano disposti a chiedere la portabilità da determinati operatori telefonici.

La più richiesta ed anelata del periodo è la Special 50 Digital Edition, una promozione che permette a tutti i clienti di attivare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati ad ogni modo da minuti illimitati per telefonare a chiunque e SMS senza limiti da utilizzare a piacimento per inviare messaggi ad ogni numero in Italia.

Il costo fisso dell’offerta è di soli 7 euro al mese, con pagamento previsto direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. A differenza di altre soluzioni, in questo caso non è previsto il vincolo contrattuale di durata, in tal modo quindi il consumatore si ritroverà ad avere la possibilità di richiedere il recesso dall’azienda come e quando vorrà, senza dover pagare penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone: occasione speciale con una nuova splendida offerta

La passa a Vodafone più discussa del periodo è comunque accessibile in esclusiva dagli utenti che si ritrovano ad essere in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, sempre con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il costo iniziale che l’utente dovrà sostenere sarà equivalente a soli 10 euro, il necessario per completare l’acquisto della SIM ricaricabile, non dovrete in nessun modo versare alcun contributo per richiedere la promozione in sé.