I numeri di telefono sono tutti unici a loro modo. Non esiste la possibilità che uno stesso recapito possa avere due intestatari così come non ci possono essere cifre identiche per due diverse SIM. Ma forse non tutti sanno che esistono anche numerazioni speciali che stanno facendo la fortuna di chi ha scoperto di avere vere e proprie rarità ricercate da tutti.

Si entra nel contesto delle cosiddette SIM Top Number, nuova miniera d’oro per i collezionisti di tutto il mondo che arrivano a sborsare persino 50.000 euro. Non stiamo diffondendo alcuna fake news. La conferma è giunta da un’asta evidenziata nel programma TV “Le Iene“, dove sono stati resi noti i compensi dell’ultima asta dei numeri TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone. Si è riusciti a raggiungere quota 8.600 euro per un solo numerino.

SIM Top Number: numeri di telefono rari vengono pagati come oro

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro

Partiamo subito con la lista che vede sopra. Da questa si evidenziano i guadagni maturati dall’asta che ha devoluto il frutto della vendita all’Istituto Nazionale dei Tumori. Sono cifre indicative in quanto l’entrata monetaria per chi si ritrova con in mano uno di questi numeri unici potrebbe essere decuplicata. Consigliamo di controllare eventuale presenza di SIM non scadute con numeri simili in attivo.