In Italia oramai Iliad rappresenta una certezza nel campo della telefonia. Il provider di telefonia francese può contare su un bacino di utenti pari a 5 milioni di clienti. Il successo dell’operatore ha superato ogni aspettativa anche da parte degli addetti ai lavori più scettici. Nonostante tutto ciò, non sono di certo mancate le polemiche.

Iliad, gli utenti hanno a loro disposizione più Giga per internet dall’estero

La polemica principale degli utenti Iliad, nel corso di questi primi due anni di vita, è stata quella relativa al roaming. Come altri operatori attivi nel nostro paese, anche Iliad ha messo a disposizione degli abbonati una quota internet gratuita per la navigazione internet nei paesi dell’Unione Europea.

Sin da subito però è emersa una criticità. Agli abbonati di Iliad, infatti, in un primo momento erano garantiti soltanto 2 Giga per la connessione web dall’estero. Questa soglia è stata aumentata nei mesi scorsi, ma solo per i clienti che hanno sottoscritto la promozione Giga 50. Per costoro ora ci sono a disposizione 4 Giga per il roaming.

Un importante modifica è diventata però effettiva nel corso di questo 2020. La compagnia francese ha scelto di aggiungere ulteriori soglie di consumo anche per i clienti che hanno attivato l’offerta Giga 40. La scelta di Iliad è stata quella dell’uguaglianza. Sia gli utenti che hanno la Giga 40 sia gli utenti che hanno la Giga 50 ora potranno beneficiare di 4 Giga per internet nell’Unione Europea.

La strategia commerciale di Iliad si sposa perfettamente con le scelte di altri operatori. Anche i clienti di Vodafone e Wind, ad esempio, in passato hanno avuto simili problematiche.