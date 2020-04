L’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, sarebbe in procinto di lanciare una nuova offerta con 100 GB di traffico internet al mese, dedicata solamente ai nuovi utenti.

La nuova offerta prevederà ogni mese il solo traffico dati, senza minuti ed SMS inclusi. Quest’ultimi, se utilizzati, verranno tariffati secondo il piano base attivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile lancia una nuova offerta con 100 GB di traffico internet

Dal 19 aprile al prossimo 15 maggio 2020, salvo proroghe, l’operatore lancerà una nuova offerta comprendente solamente il traffico dati, 100 GB per la precisione, in 2/3/4G al prezzo di 12.99 euro al mese come prezzo di lancio. In seguito alla data appena riportata, il prezzo mensile salirà a 14.99 euro.

Il costo previsto per l’attivazione è di 9 euro una tantum e un costo della nuova SIM di 99 centesimi di euro per un totale da 9.99 euro. La SIM sarà attivabile da tutti i canali di vendita, solamente per i nuovi numeri. Molto probabilmente, come in tutte le offerte dell’operatore, sarà presente il limite di velocità in 4G di 30 Mbps o 60 Mbps in download, anche se al momento è ancora una sola ipotesi, non avendo l’operatore comunicato altrimenti.

La tariffa base a consumo dovrebbe essere di 19 centesimi di euro al minuto per il traffico voce e 19 centesimi di euro per ogni SMS inviato. L’operatore presenterà l’offerta come un’offerta solo dati, ma nel contatore avrete ogni mese a disposizione 5 minuti di chiamata e 5 messaggi verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le altre offerte attualmente in commercio, visitate il sito ufficiale dell’operatore.