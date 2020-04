In rete iniziano a moltiplicarsi i rumors inerenti il prossimo modello di Samsung Galaxy Note, il Note 20, che secondo la storia recente della gamma dovrebbe debuttare in estate, senza nessun ritardo nonostante l’attuale pandemia in corso.

Ovviamente ci aspettiamo un design sostanzialmente sovrapponibile a quello dei predecessori ma con alcune innovazioni sostanziali, un po’ come Samsung ha fatto con la sua gamma Galaxy S, con anche la produzione di una proposizione doppia, ovvero un modello base ed uno Plus.

I rumors sulla batteria

A differenziare il futuro Note dal modello precedente oltre alle dimensioni e al design ci sraà anche la batteria, che molto probabilmente si attesterà intorno ai 4000mAh, un aumento di circa 500mAh rispetto al passato, che effettivamente abbiamo già visto in passato col passaggio da S10 a S20.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, emerse e divulgate dai ragazzi di galaxyclub.nl in base ad un nuovo elemento trovato in rete con nome in codice EB-BN980ABY, speculazioni che effettivamente sembrano in linea con la politica adottata da Samsung con i suoi ultimi top di gamma.

Un discorso a parte da fare risiede anche nel destino di quello che sarà il Galaxy Note 20 Plus, dal momento che bisognerà capire come Samsung deciderà di muoversi sul fronte batteria, poichè un incremento ulteriore è auspicabile, ma non esagerato, dal momento che il fattore spazio per la S-Pen è da tenere fortemente in considerazione.

Non rimane dunque che attendere notizie ufficiali da parte di Samsung, anche per vedere quale sarà la dotazione hardware del device, se Snapdragon oppure Exynos.