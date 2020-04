Un portavoce del social network Facebook ha recentemente annunciato il lancio di nuove emoticon in modo che tutti gli utenti possano dare il proprio supporto durante questo periodo difficile.

L’obiettivo è quello di permettere a tutti gli utenti della piattaforma di esprimere il proprio supporto reciproco durante questa pandemia senza precedenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook lancia dei nuovi emoji per esprimere supporto

Il portavoce della piattaforma ha annunciato l’arrivo delle nuove emoji attraverso un post sulla piattaforma. Ecco la dichiarazione: “Stiamo lanciando nuove reazioni di cura su @facebookapp e @Messenger come un modo per le persone di condividere il loro supporto reciproco durante questo periodo senza precedenti. Speriamo che queste espressioni offrano alla gente altri modi per mostrare il loro sostegno durante la crisi“.

A scriverlo è stato Alexandru Voica, responsabile delle comunicazioni tecnologiche di Facebook per Europa, Medio Oriente ed Africa. Con il nome di Care, queste reazioni saranno disponibili a partire dalla prossima settimana. Sulla piattaforma, l’applicazione principale sarà un’emoji che stinge forte tra le braccia un cuore, come simbolo di solidarietà, mentre su Messenger, ci sarà un cuore pulsante.

Il colosso di Menlo Park nelle ultime settimane ha lavorato molto sodo per cercare di dare “sollievo” ai propri utenti durante questo periodo di emergenza sanitaria. Non possiamo infatti dimenticare le grandi donazioni effettuate, per editori e non, ha rimosso qualsiasi tipo di notizia falsa che potrebbe influenzare gli utenti e solamente qualche giorno fa ha annunciato di aver rimosso tutti i grandi eventi che prevedevano l’incontro di più di 50 persone.