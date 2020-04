Twitch e YouTube non hanno molta concorrenza quando si tratta di piattaforme di livestreaming di giochi, ma Facebook vuole cambiare questo trend con una nuova app di gioco mobile dedicata.

Facebook Giochi si concentrerà in gran parte sulle persone che vogliono guardare le livestreaming di giochi, anche se metterà in evidenza i giochi casuali con cui le persone potrebbero già giocare online. L’app, che dovrebbe essere introdotta oggi, sarà inizialmente disponibile anche solo sui dispositivi Android. La società ha in programma di rilasciare l’app per dispositivi iOS dopo che “Apple l’avrà approvata”.

Facebook Giochi è in ritardo rispetto a Twitch e YouTube, ma sta crescendo

Con la continua crescita di Facebook Giochi, la società ritiene che ora sia il momento ideale per lanciare l’app dedicata. Questa decisione è dovuta all’attuale aumento di spettatori e streamer nel suo complesso, mentre le persone sono bloccate a casa durante la pandemia. Inizialmente l’app doveva essere lanciata nel mese di giugno, ma la domanda attuale ha fatto sì che venisse lanciata ora.

“Investire nei giochi in generale è diventata una priorità per noi perché vediamo i giochi come una forma di intrattenimento che collega davvero le persone“, ha detto Fidji Simo, capo dell’app di Facebook, al New York Times . “È un intrattenimento che non è solo una forma di consumo passivo ma è intrattenimento interattivo che unisce le persone“.

Facebook ha investito nei giochi per anni e ha cercato di costruire la sua comunità di streaming collaborando con diversi creator e ospitando tornei di eSport. Nonostante l’ampia base di utenti di Facebook – oltre 2,5 miliardi di persone usano Facebook ogni mese – è ancora in ritardo rispetto a Twitch e YouTube.