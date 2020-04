Esselunga continua sull’ottima strada intrapresa in passato riuscendo perfettamente a soddisfare le richieste dei consumatori, anche i più esigenti, pronti a spendere cifre considerevoli per l’acquisto di nuovi smartphone o device afferenti alla tecnologia generale.

Il volantino Esselunga discusso direttamente nel nostro articolo riporta una dicitura errata sulle proprie pagine, la validità ufficiale è fissata fino al 24 aprile (non l’11 aprile come indicato), a patto comunque che l’utente sia disposto a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti. Tutti i prodotti sono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel punto vendita in cui è stata completata la compravendita.

Volantino Esselunga: tante offerte per tutti gli utenti

La natura della campagna promozionale è davvero incantevole, a partire proprio dalla possibilità di ricevere le cuffie SBS senza fili spendendo solamente 1 euro, in questo caso l’utente non dovrà fare altro che acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, aggiungere la cifra indicata, ed attendere la consegna del quasi omaggio direttamente in cassa.

Tutti i modelli mobile permettono di raggiungere l’obiettivo prefissato, uno dei migliori è sicuramente l’Apple iPhone Xr, attualmente in vendita alla modica cifra di 638 euro, rappresenta ancora un punto saldo per gli amanti del brand dell’azienda di Cupertino. Dall’altro lato della medaglia è possibile scovare lo Xiaomi Redmi Note 8T, il device è attualmente acquistabile a 169 euro, da consigliare a chi vuole risparmiare il più possibile con qualche piccola rinuncia.