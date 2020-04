Pochi sanno che in Italia, paese simbolo dei furbetti e dell’illegalità in ogni sua forma, esistono utenti che hanno deciso di adottare un sistema ingegnoso e truffaldino per risparmiare notevolmente sulle bollette dell’energia elettrica.

Il fenomeno descritto, lo precisiamo in anticipo, è da ritenersi completamente illegale e assolutamente da non emulare in nessun modo; se scoperti rischierete pesanti sanzioni, addirittura il carcere, oltre a dover pagare l’energia “risparmiata” con gli interessi.

Contatori modificati: ecco come gli italiani risparmiano sulle bollette

Per risparmiare sulle bollette gli italiani si sono inventati la truffa del magnete, posizionandolo esattamente al di sopra del contatore, questi sarà in grado di rallentare il conteggio dei consumi (in alcuni casi arriva addirittura a bloccarli per giorni), in modo da segnalare una spesa minore a quella che effettivamente avete consumato nel periodo conteggiato.

Questo è ovviamente il metodo più comune ed utilizzato, ma non dimentichiamo che ne esistono anche di altri altrettanto ingegnosi, come la modifica software del contatore stesso (tramite il crack del sistema che lo gestisce), fino ad arrivare alla completa sostituzione dello stesso.

La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di vite mostruoso, a partire proprio dagli addetti ai lavori stessi, in alcune occasioni sono stati scoperti strumenti in possesso solo ed esclusivamente degli addetti ai lavori, pronti a modificare i contatori per mazzette o bonus aggiuntivi.

Come specificato in apertura, sebbene la procedura faccia gola, ricordiamo essere completamente illegale e, come tale, non dovete assolutamente cercare di replicarla presso la vostra abitazione o in altre location.