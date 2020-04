Aptoide è tra gli store Android alternativi al Play Store di Google più popolari ed utilizzati al mondo. Al suo interno, gli utenti possono trovare migliaia e migliaia di app, spesso anche quelle che sullo store proprietario di Google vengono proposte a pagamento, e qui, invece, disponibili gratuitamente per il download. E’, questo, uno dei principali motivi per i quali gli utenti preferiscono ricorrere a soluzioni alternative, anziché scaricare app e giochi dal market-place preinstallato sui loro smartphone e tablet Android.

Aptoide, rubati i dati di 39 milioni di utenti. Le informazioni di 20 milioni di utenti sono online

Se anche tu sei tra i milioni di utenti che hanno utilizzato l’app tra il 21 Luglio del 2016 alla fine di Gennaio del 2018, allora i tuoi dati potrebbero essere stati compromessi. Nelle scorse ore, infatti, Aptoide è stato vittima di un grande attacco hacker che è riuscito a sottrarre i dati di 39 milioni di utenti. Le informazioni di venti milioni di questi utenti sono poi state pubblicate su un noto forum di hacking.

A far luce sulla vicenda è stato il portale online ZDNet che, grazie alla collaborazione di Under the Breach, servizio di monitoraggio della violazione dei dati, è riuscito ad entrare in possesso di una copia dei dati rubati. Stando a quanto dichiarato dal portale, i dati includono indirizzo e-mail, password, nome reale, data di iscrizione, indirizzo IP di registrazione, dettagli del dispositivo e data di nascita degli utenti che hanno registrato o utilizzato Aptoide tra il 21 Luglio 2016 e il 28 Gennaio 2018.

I dati sono stati resi disponibili tramite un file PostgreSQL e, al momento della scrittura di questo articolo (ore 11.15), il file è ancora disponibile per il download. ZDNet ha contattato Aptoide per informarla di quanto accaduto e sollecitare l’azienda a prendere provvedimenti. Al momento, il portale non ha ancora ricevuto alcuna risposta.