Secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano americano Wall Street Journal, la piattaforma di e-commerce Amazon avrebbe richiesto ai propri clienti di spendere di meno.

Le richieste verso la piattaforma, durante questo periodo di quarantena forzata, sono talmente tante, che il colosso per far fronte all’ondata di ordini e carenza di personale, sta riorganizzando il proprio sito web.

Amazon chiede agli utenti di spendere di meno

Il colosso sta attualmente mettendo in atto delle scelte contrarie a quelle che l’hanno resa una delle aziende più grandi e potenti del mondo. L’obiettivo è quello di vendere meno articoli e convincere i propri clienti a mettere meno articoli nel proprio carrello. A rivelarlo è stato appunto il Wall Street Journal, secondo il quale, dal mese scorso, la piattaforma ha iniziato a rimuovere i dispositivi progettati per guidare i clienti ad effettuare ulteriori acquisti sul proprio sito.

Più precisamente avrebbe rimosso la maggior parte delle sue raccomandazioni e dei propri widget, ovvero quelle piccole applicazioni che permettono di accedere in maniera più veloce al sito. Tra le modifiche troviamo inoltre che la piattaforma non ha ancora annunciato pubblicamente la decisione di annullare le promozioni per la festa della mamma e del papà, normalmente visibili sul sito per incoraggiare i propri utenti alle spese.

Ha rinviato definitivamente il Prime Day previsto, come ogni anno, durante il mese di luglio, stiamo parlando dello shopping esclusivo e privilegiato per tutti i clienti Prime. Il colosso ha infine ridimensionato i coupon che incoraggiano gli acquirenti a riempire i propri carrelli. Manca ancora una dichiarazione ufficiale della piattaforma, che magari arriverà nei prossimi giorni.