Al primo annuncio degli AirPods, come al solito, l’opinione del pubblico si è spaccata. Il successo del prodotto era molto in bilico, ma in tempo zero Apple ha avuto, nuovamente, ragione. Le cuffie wireless sono state un successo tanto che sono uscite molte versioni nel frattempo. Detto questo, ne è sempre mancata una ovvero un modello considerabile economico. Sta arrivando.

Va precisato che quanto si tratta del marchio statunitense, la parola economica ha sempre un che di opinabile, basti vedere all’iPhone SE 2020 o alle ruote del Mac Pro. Andando oltre, tale modello sta effettivamente arrivando e il lancio dovrebbe avvenire il mese prossimo. Il lancio sarebbe dovuto avvenire il 31 marzo, ma l’attuale emergenza ha fatto rimandare il tutto.

Un ritardo particolare considerando che l’iPhone economico doveva arrivare prima, eppure, secondi le ultime fonti, il lancio sarà fatto come accompagnamento ai nuovi Macbook Pro, altro prodotto molto atteso.

Apple e i nuovi AirPods

L’attuale nome che si sta usando, ovviamente non confermato da Apple, è AirPods Pro Lite. Il prezzo che ci si aspetta è di 199 dollari, all’incirca, che potrebbero diventare sui 239/249 euro. Un altro problema dei dispositivi considerati economici del marchio è proprio questo, la differenza di prezzo tra il mercato statunitense e il nostro.

In ogni caso, ci si aspetta un altro successo anche se già si vocifera dell’arrivo di un altro modello ancora di AirPods, un modello semi-modulare in grado di essere modificato in alcune parti esterne e interne. In merito a quest’ultimo, si conosce ben poco quindi potrebbe passare molto tempo prima dell’annuncio.