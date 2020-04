A seguito di alcune voci, Microsoft ha svelato una Xbox One X in edizione limitata incentrata sul tanto atteso Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red. Un trailer pubblicato sul canale Xbox di YouTube evidenzia alcuni dei dettagli cyberpunk della console, tra cui incisioni al laser, luci a LED e pannelli personalizzati. Mostra anche un controller personalizzato disegnato attorno al personaggio di Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves nel gioco.

Il pacchetto in edizione limitata uscirà a giugno 2020, circa tre mesi prima della data di rilascio del gioco che arriverà il 17 settembre. Sebbene non sia stato confermato, il trailer suggerisce che il pacchetto console includerà una copia digitale del gioco. Tuttavia, esso non sarà accessibile fino alla data di uscita ufficiale del gioco.

Xbox One X, la versione Cyberpunk 2077 potrebbe essere un successo

Sebbene una versione di nuova generazione di Cyberpunk 2077 non sarà disponibile subito, questi dettagli indicano che il gioco sarà giocabile sulla console di prossima generazione quando sarà disponibile sul mercato. Coloro che hanno già una Xbox One e hanno intenzione di acquistare Cyberpunk 2077 quando verrà lanciato a settembre, potranno anche giocare su Xbox Series X se utilizzano il sistema Smart Delivery di Microsoft.

A quanto pare, questa console a tema cyberpunk sarà una delle console in edizione limitata più dettagliate mai prodotte. Dunque, pensiamo che sarà dura resistere per i collezionisti che non sono interessanti a fare subito il salto di nuova generazione. Al momento, il prezzo e la data di uscita esatta devono ancora essere confermati per il pacchetto. Cyberpunk 2077, invece, dovrebbe uscire il 17 settembre su Xbox One, PlayStation 4, Stadia e PC.