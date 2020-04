Non ci sono dubbi che la principale novità di questo primo semestre del 2020 nel campo della telefonia italiana sia il lancio del nuovo operatore WindTre. La compagnia che trae origine dall’unione formale dei vecchi marchi Wind e 3 Italia già da ora può vantare la rete più estesa della nazione.

WindTre, un’amara novità legata alle ricariche per gli ex clienti 3 Italia

La fusione dei provider ha lasciato in eredità importanti novità, tanto per gli ex abbonati di Wind tanto per gli ex abbonati di 3 Italia. Ad esempio, una modifica alle operazioni ricarica già in vigore per i clienti di Wind da poche settimane è valida anche per gli ex utenti 3 Italia.

Uno dei cavalli di battagli di WindTre in queste prime settimane è rappresentato dalle Ricariche Special. In numerosi punti vendita Sisal e Lottomatica d’Italia, i clienti possono acquistare queste nuove ricariche, dal valore standard di 5 e 10 euro.

Le caratteristica delle Ricariche Special è principalmente una. Rispetto alle ricariche classiche, con una spesa pari a 5 o da 10 euro l’operatore garantisce un credito residuo di 4 o 9 euro. L’euro aggiuntivo contemplato nel costo della ricariche sarà utilizzato per il riscatto di un regalo. I clienti che optano per una Ricarica Special avranno a loro disposizione telefonate e soglie internet no limits per un giorno dal momento dell’attivazione.

L’arrivo delle Ricariche Special non ha entusiasmato i clienti WindTre, specie gli ex abbonati di 3 Italia. Ricordiamo che con l’arrivo di questa nuova operazione non sono più disponibili all’acquisto le cosiddette stretch card, le tessere con codice a 16 cifre e grattino.