WindTre propone l‘offerta Go 50 Fire Plus ai clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile che effettuano il trasferimento del numero. La promozione può essere attivata tramite il sito ufficiale del gestore, il quale consente di ottenerla sostenendo una spesa iniziale di soli 16,99 euro, che comprende: la nuova SIM WindTre e il primo rinnovo anticipato della promozione. Il gestore permette così di ricevere la nuova SIM direttamente a casa tramite corriere, senza dover sostenere costi di spedizione.

WindTre Go 50 Fire Plus: minuti, SMS e 50 GB per i clienti Iliad e MVNO!

I clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile che procedono con l’acquisto della SIM WindTre attivando contestualmente l’offerta Go 50 Fire Plus hanno la possibilità di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità

Il rinnovo prevede una spesa di soli 6,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. Ogni mese sono inclusi nel prezzo anche i servizi importanti, ovvero:

il servizio di segreteria telefonica, che può essere disattivato digitando sul proprio smartphone ##004# INVIO.

il servizio Ti ho Cercato Gratuito, che può essere disattivato contattando il numero 403020.

l’SMS di ricevuta di ritorno, che può essere disattivato tramite le impostazioni direttamente dallo smartphone.

L’app WindTre può essere scaricata gratuitamente da tutti i clienti, i quali possono utilizzarla per controllare il credito residuo, verificare i consumi effettuati e ricaricare la propria SIM. Non sono previsti costi aggiuntivi ma in caso di esaurimento anticipato della quantità di SMS prevista dalla tariffa, sarà prevista una spesa di 0,29 CENT per ogni SMS inviato.