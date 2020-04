Il segnale WiFi può risultare molto lento in alcune ben determinate condizioni. Può darsi che si verifichino delle importanti fluttuazioni per quanto riguarda la velocità massima per la navigazione Internet.

In questi giorni più che per altri c’è la necessità di rimanere in contatto con il mondo esterno facendo uso della nostra connessione. Non è pensabile che questa risulti molto lenta. Il record di connessioni alla rete ha fatto saturare l’ecosistema network di tutti gli operatoti. I più furbi adottano quattro trucchi WiFi per riuscire a rimanere collegati a grande velocità sia che si usi la rete di casa che quella 4G del proprio gestore anche in modalità hotspot. Ecco come fare

WiFi lento: ecco come continuare ad usare le app su Internet senza interruzioni e latenza

La latenza è quel parametro che corrisponde al tempo impiegato dal segnale sorgente per raggiungere i nostri dispositivi. Più è alta maggiore sarà la probabilità che un video si blocchi all’improvviso o che si venga uccisi da un avversario su Fortnite mentre si combatte sull’isola. L’ipotesi di un WiFi lento non è pensabile specie in alcuni ambiti come lo smart working e l’assistenza a distanza. Bisogna adottare alcuni accorgimenti indicati qui di seguito: