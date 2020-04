Proprio nel corso di queste settimane su WhatsApp sono previsti cambiamenti importanti. La piattaforma di messaggistica istantanea, infatti, con le prossime versioni ufficiali su Android ed iPhone garantirà a molti suoi utenti la famosa modalità notturna. Dopo una serie di voci smentite e rumors poco fondati, la Dark Mode arriverà finalmente sugli smartphone di mezzo mondo.

WhatsApp, niente pubblicità per ora: se ne riparla nel 2021

Le indiscrezioni recenti di WhatsApp non erano solo caratterizzate dalla modalità notturna. In rampa di lancio sulla piattaforma di messaggistica vi era un altro aggiornamento, aggiornamento che a differenza della modalità notturna era tutt’altro che apprezzato dal pubblico. Stiamo parlando dell’arrivo delle pubblicità.

Tanti leaker davano per certo l’arrivo degli annunci commerciali su WhatsApp già dallo scorso febbraio. Le pubblicità sarebbero state parte integrante del sistema delle Storie, in uno schema già seguito da social network come Instagram o Facebook. Ebbene, tra lo stupore di molti addetti ai lavori gli sviluppatori hanno deciso di posticipare questa novità. L’aggiornamento potrebbe addirittura slittare al 2021.

A giustificare la marcia indietro del team di WhatsApp ci sono ragioni specifiche. In primo luogo, certamente hanno influito le polemiche degli utenti, molto critici verso questa opera di alterazione per la chat.

A questa ragione, poi, se ne aggiunge un’altra. Le pubblicità sarebbero servite a WhatsApp per creare una sorta di indotto economico dalle conversazioni. Spinti anche dai tecnici di Facebook, in extremis il team di WhatsApp ha scelto di passare al setaccio strade e soluzioni alternative per garantire un tornaconto alla piattaforma di messaggistica.