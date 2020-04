Nel corso di questa stagione primaverile, alcuni utenti Vodafone riceveranno una brutta sorpresa. Il provider di telefonia inglese, infatti, ha deciso di applicare nuovi rincari di prezzi ad i suoi clienti. Dopo aver previsto rimodulazioni per la telefonia fissa durante l’inverno, ora il provider si concentra sulle modifiche per la telefonia mobile.

Vodafone, una triplice rimodulazione per tutti questi clienti

Le rimodulazioni di Vodafone, a differenza delle precedenti occasioni, riguardano una fascia selezionata di pubblico. Ad essere interessati da questi cambiamenti unilaterali vi sono i clienti che utilizzano le seguenti promozioni: Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4GB. La compagnia non ha previsto un costo extra fisso per gli utenti. I rincari possono infatti avere valore variabile: si va da un minimo di 1,50 euro sino a 4,98 euro.

La data ufficiale in cui sono entrati in vigore i nuovi listini è quella del 20 Marzo. Nonostante in questi giorni stia montando la furia degli abbonati che da poco hanno scoperto questa novità, è bene sottolineare come Vodafone abbia avvisato per tempo tutti gli interessati con una campagna capillare fatta di SMS informativi.

Non è questa l’unico cambiamento di Vodafone per la stagione primaverile. Come evidenziato nelle precedenti settimane, il team commerciale di Vodafone ha previsto delle rimodulazioni di prezzo legate anche all’utilizzo delle schede SIM. Tutti gli utenti che, ad oggi, utilizzano una scheda SIM senza avere una ricaricabile associata sono chiamati al pagamento di una spesa fissa mensile, da valore di 5 euro. Tale modifica si applica sia a nuovi che vecchi clienti.