Vodafone continua a dimostrarsi per più aspetti il miglior provider in merito alla telefonia mobile e non solo in Italia. In tutta Europa infatti il gestore nutre un gran successo, grazie innanzitutto alla sua qualità ma anche alla sua rete 4G che è la più estesa in assoluto.

Gli ultimi mesi non sono stati però così semplici, visto che altri provider hanno dato grandi prove di maturità. Uno su tutti, e anche tra i più sottovalutati, è stato Iliad, che in poco tempo ha rubato tanti utenti proprio a Vodafone. Ora come ora quindi ecco che il gestore anglosassone torna alla carica e con le solite promo imbattibili della linea Special Minuti. Queste si presentano però con prezzi ribassati.

Vodafone prepara la sfida contro Iliad e TIM: ecco le migliori offerte di sempre con tanti giga

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB