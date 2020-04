L’operatore Vodafone Italia si sta apprestando ad apportare alcune modifiche alle proprie offerte di rete fissa della gamma Tutto Facile con la sola telefonia fissa.

Ha intenzione di proporre uno sconto maggiore per la convergenza dei suoi già clienti di rete mobile, mentre sarà migliorato il bundle della SIM di Tutto Facile Fisso + Mobile. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone rinnova le offerte Tutto Facile Fisso + Mobile

Le novità per le offerte della gamma Tutto Facile Fisso entreranno in vigore proprio oggi, domenica 19 aprile 2020, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto e saranno valide fino al prossimo 31 maggio 2020. Una delle principali novità riguarderà il contributo iniziale da sostenere in un’unica soluzione, al momento della sottoscrizione dell’offerta, che passerà da 25 euro a 29 euro una tantum.

Oltre a questo, vi ricordo che dallo scorso 17 febbraio 2019, per tutte le offerte Tutto Facile è previsto anche un costo di attivazione rateizzato, che per le sottoscrizioni in negozio è di 2 euro al mese per 24 mesi, che comprende anche il costo del telefono Vodafone Classic. In caso di pagamento tramite bollettino postale, si dovrà acquistare il telefono a 39.90 euro, senza pagare i 2 euro al mese.

Le altre due novità principali a partire da oggi, riguardano lo sconto riservato a tutti i già clienti Vodafone mobili, che attivano Tutto Facile Fisso. Quest’ultimo aumenterà da 2 euro al mese a 4 euro al mese ma anche il bundle della SIM abbinata all’offerta sarà arricchito da SMS illimitati invece che 100 e da 4 GB di traffico internet con Giga illimitati per Chat e Web Voice invece che 500 MB. La nuova versione di Tutto Facile Fisso avrà un costo di 18.90 euro al mese, scontata a 14.90 euro al mese se si è già clienti ed include il solo telefono fisso con le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali. Per scoprire tutte le altre informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.