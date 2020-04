La Vodafone Special 50 Digital Edition è indubbiamente una delle migliori promozioni attualmente in circolazione sul mercato italiano, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di richiedere ben 50 giga di traffico dati al mese, riuscendo nel contempo a spendere all’incirca 7 euro a rinnovo.

Sfortunatamente ad oggi risulta essere una promozione con disponibilità limitata, sta a significare che non tutti vi potranno accedere, ma solo ed esclusivamente coloro che si ritrovano in determinate condizioni di portabilità del proprio numero, in particolar modo gli uscenti da Iliad o da un MVNO. Il costo iniziale che sarà da sostenere non sarà particolarmente elevato, nello specifico parliamo di soli 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile (nessun’altra cifra viene richiesta per la promozione in sé).

Passa a Vodafone: ecco i contenuti dell’offerta

All’interno della Special 50 Digital Edition di Vodafone l’utente si ritrova a mettere le mani su 50 giga di internet alla velocità massima disponibile, ovvero il 4.5G e più specificatamente 600Mbps in download, affiancati da illimitati minuti per poter telefonare a chiunque e SMS senza limiti da inviare a tutti i numeri in Italia.

Il costo fisso da sostenere corrisponderà a 7 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile; in nessun modo il consumatore sarà obbligato a pagare tramite conto corrente bancario, potrebbe venirvi proposto per comodità, ma ricordate che non comporterà alcun trattamento differente. Sono da considerarsi completamente esclusi i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà recedere da Vodafone in un qualsiasi momento, senza penali o altri costi aggiuntivi.