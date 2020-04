Da qualche settimana è iniziata a circolare un’offerta attraente che appartiene ad un nuovo operatore, ovvero Very Mobile. Per chi non fosse informato, Very Mobile è l’operatore low cost di Wind Tre ed appartiene alla categoria degli operatori virtuali.

Chi in questo momento vuole cambiare offerta, può consultare l’iniziativa Very 4.99 alla seguente pagina ufficiale. Stiamo parlando di un’offerta che da la possibilità ai consumatori di comunicare e navigare sul proprio telefono senza avere problemi di terminare anticipatamente le soglie previste.

L’attivazione è limitata, cioè essendo un’offerta operator attack non tutti i nuovi clienti possono richiedere l’acquisto.

Passa a Very Mobile con l’offerta da 4,99€

I clienti che attivano l’offerta, possono usufruire di tanti minuti, sms e giga ad un prezzo nettamente inferiore ai 10 Euro al mese. A soli 4,99 Euro ogni mese, sono utilizzabili minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta, sms illimitati verso tutti e 30 giga di traffico dati in velocità 4G.

Il costo complessivo che devono affrontare i clienti al momento dell’attivazione è di 9,99 Euro. La spesa comprende il costo della sim e dell’attivazione che è di 5 Euro ai quali si aggiungono i 4,99 Euro come rinnovo anticipato dell’offerta. La sim viene spedita gratuitamente a domicilio.

Come abbiamo detto prima, l’attivazione è targetizzata ed in questo caso i clienti coinvolti sono coloro che provengono da PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, ad eccezione di Kena Mobile, ho.mobile e Iliad.

Ricordiamo che l’operatore Very Mobile appartiene alla società CK Hutchison Holdings Ltd, la stessa di Wind Tre.