Milioni di persone vengono colpite ogni giorno da e-mail ingannevoli a tema Coronavirus, ha affermato Google. Gmail è purtroppo il mezzo sfruttato dagli autori di questa truffa.

La società è costretta a bloccare 18 milioni di messaggi al giorno, poiché i criminali informatici tentano di utilizzare l’epidemia per attirare le persone per frodi e altri tipi di attacchi. I messaggi prevengono da persone che si presentano come autorità che desiderano diffondere consigli utili, ad esempio. Oppure cercano di trarre vantaggio dalle persone che lavorano e studiano da casa fingendo di inviare comunicazioni dal posto di lavoro.

In realtà, tuttavia, provengono da utenti Internet pericolosi che stanno tentando di frodare le persone sfruttando il panico intorno alla malattia. Google ha affermato che “i malintenzionati creano ogni giorno nuovi attacchi e truffe che tentano di sfruttare la paura e l’incertezza che veicolano la pandemia”. Gli aggressori stanno usando “la paura e gli incentivi finanziari” per cercare di far rispondere le persone alle e-mail.

Gmail: Google lancia l’allarme, 18 milioni di email pericolose al giorno, aumentano i tentativi di scam

“Durante l’ultima settimana, abbiamo visto 18 milioni di malware giornalieri e e-mail di phishing relative a COVID-19″, dichiara l’azienda. “Questo è in aggiunta a oltre 240 milioni di messaggi spam quotidiani correlati al COVID.” I sistemi vengono aggiornati per scongiurare tali messaggi e ancora il 99,9 % di essi viene fermato prima che arrivino nelle caselle di posta degli utenti.

In molti dei messaggi i cyber-criminali affermano di provenire dall’Organizzazione mondiale della sanità, per chiedere donazioni o per distribuire file. I messaggi possono iniziare con un vero e proprio messaggio di preoccupazione per la pandemia, ma continuano chiedendo donazioni da inviare in bitcoin a un indirizzo specifico, ad esempio. Altri si fingono addetti delle buste paga del posto di lavoro. In realtà, usano le informazioni raccolte per rubare denaro al destinatario dell’e-mail scritte proprio per trarre in inganno.