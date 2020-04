Per i clienti di TIM ci sono tante sorprese da cogliere al volo. Il gestore italiano, oltre alla promozione di ricaricabili per i nuovi abbonati con minuti, messaggi e Giga internet, garantisce anche importanti servizi per tutti coloro che già sono abbonati.

Uno dei punti fissi di TIM nella sua strategia commerciale è la garanzia di servizi aggiuntivi. Tra questi servizi vi è anche la presenza di un incredibile bonus per l’acquisto degli iPhone.

TIM, uno sconto senza precedenti per acquistare gli iPhone

Anche in questa seconda parte del mese di aprile, per gli utenti TIM che desiderano acquistare un iPhone di ultima generazione è previsto uno sconto molto vantaggioso. Per iPhone 11 ad esempio è previsto un bonus permuta che può arrivare ad un valore massimo di 370 euro.

Lo sconto di 370 euro è disponibile per i clienti che decidono di acquistare un iPhone 11 con la conseguente permuta di un iPhone XS da 64 Giga. Altrettanto vantaggioso è lo sconto di 265 euro previsto con la permuta di un iPhone X dai 64 Giga. In ultima battuta, è disponibile una riduzione di 120 euro con la consegna di iPhone 8 con 64 Giga.

Tutte queste promozioni legate ad iPhone possono essere acquistate direttamente attraverso il sito internet ufficiale di TIM. Dopo la richiesta di acquisto, agli utenti sarà chiesto di consegnare il vecchio dispositivo in uno store del gestore aderente all’iniziativa. Ovviamente, ai tecnici di TIM sarà garantita la possibilità di rifiutare il prodotto usato in caso di importanti e gravi danni fisici o malfunzionamenti al sistema operativo.