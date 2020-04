Il social network TikTok ha recentemente deciso di ampliare i controlli parentali, in modo che tutti i genitori possano tenere sotto controllo i propri figli attraverso una funzione che permette ai genitori di impostare alcune restrizioni.

La nuova funzione è stata denominata Family Pairing e, come appena anticipato, consente ai genitori di collegare gli account dei loro figli ai propri, dove saranno in grado di disabilitare i messaggi diretti e molto altro. Ecco i dettagli.

TikTok: ora i genitori possono controllare meglio i propri figli

L’aggiornamento dell’applicazione è un grande passo in avanti per l’azienda, rispetto a quello che era il social network solamente un anno fa. Lo scorso febbraio 2020 la società ha violato alcune leggi sulla privacy per poter permettere agli utenti al di sotto dei 13 anni di iscriversi senza il consenso dei propri genitori. Ora, per riparare in qualche modo, ha introdotto una nuova funzione per quest’ultimi.

Da quel momento l’applicazione ha apportato alcune modifiche per conformarsi alla legge e ha anche aggiunto funzionalità come i limiti di tempo dello schermo per offrire agli utenti ed ai propri genitori un maggiore controllo sull’applicazione. La funzionalità in questione sarà rilasciata in Europa all’inizio di quest’anno.

L’aggiornamento rende questi limiti molto più facili da impostare. Una volta collegati i due account, i genitori possono controllare le impostazioni di un bambino dal proprio telefono. Per configurarlo basta scansionare un codice QR all’interno della sezione benessere dell’account del figlio. Quest’ultimi potranno disabilitare la funzione in qualsiasi momento. TikTok sta al momento apportando un’altra modifica, cercando di disabilitare i messaggi diretti per tutti gli utenti di età inferiore a 16 anni.