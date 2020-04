A questo punto, è sicuro affermare che la maggior parte delle persone sa che il lavaggio delle mani è uno dei modi più efficaci per fermare la diffusione del Coronavirus. Tuttavia, nel caso in cui tu abbia bisogno di un promemoria e possieda un dispositivo indossabile Tizen come Galaxy Watch Active 2, l’ultima app di Samsung è qui per aiutarti.

Samsung: l’app ti ricorderà quando lavare le mani e per quanto tempo

La società ha rilasciato un’app per i suoi smartwatch che ti ricorderà di lavarti le mani ogni paio d’ore. Una volta che ti dirigi verso il lavandino, ti assicurerà anche di passare abbastanza tempo a lavarti le mani con un timer di 25 secondi (le linee guida dell’OMS raccomandano di spendere almeno 20 secondi).

L’app include anche un quadrante (nella foto sopra) che ti consente di vedere quanto tempo è passato dall’ultima volta che ti sei lavato le mani. Può essere paragonato ad una mamma che si prende cura di noi e che ci ricorda quando andare a lavare le mani. Il software è stato sviluppato nell’arco di due settimane da un team del Samsung Research Institute di Bangalore. Il team ha realizzato l’app mentre lavorava da casa.

All’inizio di questa settimana, anche Google ha aggiornato Wear OS per aggiungere il promemoria per il lavaggio delle mani. Nel caso del sistema operativo indossabile di Google, cercherà di farti strofinare le mani per circa 40 secondi.