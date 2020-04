Alcune serie televisive su Netflix hanno riscosso un notevole successo e, difatti, numerosi utenti aspettano di scoprire delle nuove vicende che coinvolgono i personaggi di Riverdale, Suburra, Elite e Black Mirror. Fiction molto amate a livello globale, ma quando arriveranno delle nuove puntate sulla piattaforma di streaming online più utilizzata in tutto il mondo?

Riverdale, Suburra, Black Mirror ed Elite molto presto con delle nuove stagioni: ecco gli aggiornamenti

La serie televisiva Elite è quella che ha lanciato da pochissimo la terza stagione riscuotendo un successo più che incredibile. La quarta stagione è ufficiale anche se visto l’episodio finale della terza stagione qualcosa i fan già sospettavano. Purtroppo molti personaggi hanno raggiunto il diploma, dunque, i fan dovranno dirgli addio. Potrebbe non essere presente nel cast il personaggio di Carla, di Lucrecia, di Nadia e di Valerio, ma nulla è ancora ufficiale. I nuovi episodi, però, potrebbero sbarcare nel primo trimestre dell’anno prossimo.

Le notizie, invece, non arrivano per quanto riguarda la serie televisiva italiana ispirata all’omonimo film: Suburra. Nessuno conosce la data di lancio e anche Alessandro Borghi che nella serie interpreta il personaggio di Aureliano risponde ai fan con un video-messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram comunicando che attualmente non ci sono notizie. Secondo alcune voci da corridoio potrebbe arrivare molto presto, intorno alla fine di Maggio.

Per quanto riguarda Black Mirror, la serie televisiva antologica britannica, la sesta stagione è in lavorazione. A far parte del cast ci sono personaggi televisivi molto conosciuti come Miley Cyrus, Anthony Mackie e Andrew Scott.

Infine, si discute molto sulla serie televisiva Riverdale ispirata ai personaggi dei fumetti di Archie Comics. Molto probabilmente la quinta stagione non arriverà molto presto a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid -19 che ha rallentato la produzione.