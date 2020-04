Risparmiare delle somme di denaro, anche se di piccola portata, aiuta indubbiamente a vivere con una tranquillità maggiore la quotidianità. In una situazione in cui è difficile arrivare alla fine del mese e si ha difficoltà a sbarcare il lunario, sembra assurdo parlare di risparmi. Eppure seguendo delle semplicissime regole e non senza qualche rinuncia, si può riuscire a risparmiare qualche piccola somma.

Magari facendo attenzione alle uscite che normalmente affronta una famiglia italiana e che sono individuabili su 5 macro aree: la spesa, la famiglia, la salute, la casa e i conti correnti bancari. La prima cosa da fare per ottimizzare le entrate e riuscire quindi a risparmiare, è capire quanto si spende al mese ed in cosa. Analizzando le voci di uscita si può facilmente capire ciò di cui si può fare a meno pur senza rinunciare a quello che desideriamo.

Piccoli trucchi per risparmiare con intelligenza.

Per non sperperare tutti i nostri guadagni si può innanzitutto decidere quanto spendere al mese, sapendo che non si può andare oltre il budget stabilito. Un metodo semplice per attuare questa regola è prelevare la somma spendibile e metterla in una busta da lettera: osservare le banconote finire ci dà il senso della misura di quanto spendiamo e ci fa escludere il superfluo. Altra semplice regola potrebbe essere quella di stabilire una cifra, anche se irrisoria, da accantonare mensilmente. Ad esempio si può decidere di mettere via 20 o 30 euro la settimana e riuscire così a risparmiare sul mese una somma che si avvicina al centinaio di euro.

Una voce che pesa notevolmente sul budget familiare è quella relativa alla spesa: programmarla con attenzione aiuta a non spendere in cibi superflui. Inoltre preferire i pasti a casa invece che quelli fuori, come quando si pranza alla mensa del lavoro, ci permette di risparmiare quasi 500 euro all’anno. Anche prelevare rigorosamente dallo sportello della propria banca ci permette di non spendere in commissioni inutili. E sempre in materia di risparmio bancario può essere utile custodire le somme accantonate in un conto deposito che vincola i soldi ad un interesse minimo ma sicuro. Questi sono solo alcuni semplici accorgimenti che ci possono aiutare ad avere le spalle coperte per quel tanto che basta ad affrontare le emergenze economiche in tranquillità.