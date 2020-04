Una clamorosa bufala coinvolge stavolta nientemeno che ANSA, il cui marchio è stato sfruttato per validare una tabella con il calendario delle riaperture di aziende e esercizi commerciali durante la fase 2 e 3 dell’uscita dalla quarantena. Ovviamente è tutto un falso costruito neanche troppo ad arte, ma tanto è bastato per infiammare la rete che ha diffuso rapidamente l’immagine su Facebook e WhatsApp.

Purtroppo la fake news è stata elaborata in una maniera credibile grazie proprio all’apposizione del marchio ANSA, la cui attività di agenzia di stampa in Italia è stata sempre apprezzata da ogni organo. Sarà proprio per questa sua credibilità conclamata che sul web e sui social in pochi hanno messo in dubbio la veridicità della tabella, che di fondato ricordiamo non ha assolutamente alcunché.

Riaperture Fase 2 e 3: la tabella ANSA è una clamorosa bufala

Ad ogni modo la bufala può aver guadagnato credito anche per il fatto che da qualche tempo serpeggia tra gli Italiani un po’ di voglia di tornare alla normalità. D’altronde l’attesa per la riapertura delle attività cresce, soprattutto perché di fronte alla crisi economica in pochi hanno opposto la necessità di misure di sicurezza per non riaccendere focolai di Covid-19.

Dunque, in vista del 3 maggio annunciato dal Governo cresce l’attesa di capire come espletare le modalità delle riaperture in fase 2. Ricordiamo che il punto di forza di questa ennesima bufala è stata la voglia dei cittadini di avere notizie certe sulla riapertura di determinate attività.

Purtroppo quelle indicate dall’immagine con il finto bollino ANSA.com (come .com?!) sono false, e speriamo che se leggete questo pezzo abbiate modo di avvertire chi ha creduto in questa fake news. Sarebbe buona pratica anche segnalare i post che contengono bufale conclamate sia sull’app stessa in cui le trovate e sia alla Polizia Postale.