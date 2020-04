Gli hacker non vanno mai in vacanza, soprattutto quando gli italiani, stando bloccati a casa, potrebbero cadere più facilmente nelle proprie trappole.

A maggior ragione se poi la truffa a danno degli utenti viene mascherata come premio in denaro offerto da una delle società più note sul territorio nazionale, ossia Poste Italiane, e per di più in un momento storico in cui si sta cercando di prendere al più presto determinate decisioni per sostenere economicamente le famiglie italiane.

La truffa in quest’ottica appare ancor più squallida nella sua becera essenza: un tentativo di approfittare della difficoltà economica in cui versano molti cittadini per rubarne così le credenziali dei conti correnti.

Truffa dei 1000 euro: Poste Italiane marchio noto usato illegalmente per scopi impropri

Diversamente dalla finta operazione a premi che qualche mese fa circolava sui social (soprattutto Facebook), e che affermava di mettere in palio un iPhone 11 Pro, questa nuova truffa circola come il normale phishing via mail.

Si legge che Poste Italiane abbia indetto un bando per l’assegnazione di fondi da 1000 euro per aiutare le famiglie, e che siano disponibili cliccando su un determinato link. Nella successiva schermata, è poi richiesto di inserire precisi dati personali per essere estratti e poter ricevere questa somma. In particolare, si richiedono le proprie generalità e i dati riferiti al conto corrente aperto presso Poste Italiane, pena l’esclusione dall’operazione a premi.

Naturalmente si tratta di una truffa, come si può ben evidenziare andando a controllare che l’indirizzo mail del mittente non corrisponde con uno dei contatti ufficiali del gruppo.

È bene non inserire alcuno dei dati richiesti, trattandosi di una mail fasulla, perché qualsiasi dato inserito sarebbe utilizzato per profilare il cliente o peggio ancora per sottrarre denaro direttamente dal suo conto corrente.