La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente deciso di rendere disponibili alcuni film e documentari, gratuitamente, sul proprio canale YouTube.

Stiamo parlando di filmati in lingua inglese, educativi ma non solo. Questa sua decisione è stata una conseguenza del nuovo coronavirus in atto in tutto il mondo. Scopriamo maggiori dettagli.

Netflix carica film e documentari gratuitamente su YouTube

Anche il colosso dello streaming ha voluto fare un passo in avanti verso tutti gli utenti attualmente rinchiusi in casa a causa della pandemia in corso. L’azienda ha infatti messo a disposizione parecchi filmati caricati proprio qualche ora fa e già disponibili anche in Italia, nonostante siano in lingua inglese e sottotitolati, come anticipato precedentemente.

Nel catalogo troviamo episodi naturalistici come Our Planet, una produzione originale della piattaforma, puntate di Explained, un programma educativo che riserva temi sul mercato azionario e lo sport. Non mancano alcuni episodi della serie a tema design denominata Abstract e Babies. Oltre ovviamente ad alcuni film prodotti sempre dalla piattaforma come Knock Down The House o Zion.

Si tratta sicuramente di un’ottima soluzione per tutti gli utenti che non possiedono un abbonamento alla piattaforma. Al momento non è ancora chiaro fino a quando questi contenuti saranno disponibili sul canale ufficiale YouTube di Netflix, ma per il momento potreste darci un’occhiata, altrimenti potete richiedere sul sito ufficiale della piattaforma il periodo di prova gratuito. Ricordo invece, a tutti gli utenti che hanno già un abbonamento, che la piattaforma ha caricato moltissime nuove serie TV e film anche durante questo mese di aprile 2020.