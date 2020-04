Dopo il Galaxy Z Flip di Samsung e il Razr di Motorola, anche LG ha annunciato il suo foldable a conchiglia, ma con una piccola, o forse grande, differenza: non si tratta di un vero e proprio smartphone, così come lo intendiamo noi oggi, touch-screen, con funzionalità smart, appunto, fotocamera al top e tutte quelle cose della serie “manca solo che faccia il caffè”. No. LG Folder 2 è un cellulare pensato per chi dispone di un budget limitato o che, più semplicemente, non ha familiarità con la tecnologia moderna.

LG Folder 2, il nuovo telefono cellulare con doppio schermo e tasto SOS dedicato

LG Folder 2 si caratterizza per il suo design a conchiglia, con uno schermo principale QVGA da 2,8 ed un pannello secondario monocromatico da 0,9 pollici per visualizzare le notifiche di messaggi e chiamate. Il cellulare è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 210, con 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione interna. La tastiera, con pulsanti grandi e ben visibili, include due tasti di scelta rapida: quello per accedere all’assistente vocale o avviare la registrazione della chiamata in corso, e quello per accedere velocemente alla fotocamera.

Grazie al tasto SOS posizionato sulla scocca posteriore, accanto alla fotocamera, è possibile contattare in modo rapido i contatti di emergenza e condividere la propria posizione in tempo reale tramite un messaggio di testo che viene generato automaticamente. Quanto alla fotocamera, questa è da 2 MP.

LG Folder 2 supporta la connettività Bluetooth, WiFi, 4G e dispone anche di una funzione di blocco di sicurezza dei dati, per prevenire addebiti involontari. Il cellulare è dotato di una batteria da 1.470 mAh ed è disponibile nelle colorazioni bianco e grigio platino in Corea al prezzo di 150 euro. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità per il mercato europeo.