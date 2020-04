Iliad regala una sorpresa a tutti e anche due offerte fino a 50GB

Il percorso di Iliad fino a questo momento non può ritenersi altro che soddisfacente. Infatti la nota azienda proveniente dalla Francia è riuscita a sviluppare tutte le sue qualità in pochissimo tempo. Gli utenti hanno fatto da contorno a questa grande scalata, la quale ha portato il gestore a diventare il quarto in classifica.

Il merito è sicuramente delle sue offerte, le quali mostrano un connubio perfetto tra qualità, quantità e prezzo. Tutte le promozioni lanciate da Iliad infatti mostrano costi mensili bassissimi e bloccati per sempre senza cambi ulteriori. In questo momento sul sito ufficiale sono disponibili delle offerte, le quali non hanno cambiato le loro caratteristiche da qualche anno. Molte persone inoltre potranno beneficiare anche di una grande novità che è stata introdotta giusto qualche settimana fa in maniera ufficiale.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono delle offerte che non potete non valutare mentre arriva una grande novità sul roaming

Quando Iliad lancia le sue offerte lo fa per battere la concorrenza, e a dimostrarlo sono proprio le due migliori: la Giga 40 e la Giga 50. Molto simili tra loro ma con prezzi diversi e qualche contenuto in più, queste due soluzioni si posizionano all’apice della classifica di gradimento. Negli ultimi anni sono state tantissime le persone che le hanno sottoscritto e, oltre 4 milioni secondo le statistiche.

Entrambi offrono minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti, ma con qualche differenza. La prima costa 6,99 euro al mese ed offre 40 giga in 4G, mentre la seconda per 7,99 euro al mese ne offre ben 50. Inoltre potrete contare su una novità: il roaming all’estero è stato esteso fino a 4GB.