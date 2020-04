L‘offerta ho 5.99 è dedicata a tutti i clienti Iliad e MVNO che decidono di trasferire il loro numero all’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile. L’attivazione della tariffa può essere effettuata soltanto dai clienti in questione, i quali possono richiederla online, utilizzando il sito ufficiale del gestore; o recandosi in uno dei 3000 punti vendita. Qualunque sia la modalità d’acquisto scelta, si andrà incontro ad una spesa iniziale di soli 6,99 euro, grazie alla quale sarà possibile ricevere la nuova SIM e sostenere il costo del primo rinnovo della tariffa.

Offerta ho 5.99: cosa permette di ricevere la promozione dedicata ai clienti Iliad e MVNO!

ho Mobile, tramite la sua offerta ho 5.99, permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

L’operatore permette di ottenere anche i seguenti servizi, senza dover saldare costi aggiuntivi:

il servizio di avviso di chiamata

il servizio di trasferimento di chiamata

l’sms ho. chiamato

la navigazione hotspot

app ufficiale, che permette di monitorare lo stato dell’offerta, conoscere i consumi effettuati, richiedere il rinnovo anticipato della promozione.

il numero 42121, per conoscere il credito residuo.

Il costo da sostenere per il rinnovo mensile della promozione è di soli 5,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. Non sono previsti costi extra, e a tal proposito sono bloccati, sin dall’attivazione della nuova SIM, tutti i numeri e i servizi a pagamento. Inoltre, per evitare le spese impreviste, l’operatore sospende automaticamente anche la navigazione in caso di esaurimento anticipato della quantità di Giga previsti mensilmente dall’offerta.