Per molto tempo, i fan di GTA non hanno avuto nessuna notizia in merito al prossimo capitolo di Grand Theft Auto, cioè GTA 6. Dall’uscita di GTA 5 non si è mai parlato dello sviluppo del suo successore. Tuttavia, finalmente sono apparse in rete alcune voci sul prossimo gioco GTA dopo Grand Theft Auto 5, che provengono direttamente da uno dei dipendenti di Rockstar.

Secondo quanto riferito, Kotaku ha intervistato 15 dipendenti attuali ed ex Rockstar. Uno di questi dipendenti anonimi ha riferito che Rockstar sta lavorando alla prossima puntata della serie Grand Theft Auto. Purtroppo, il gioco è ancora in fase di “sviluppo iniziale”, quindi non potremo giocarci presto.

GTA 6 è in sviluppo ma non uscirà molto presto

Secondo il rapporto, il prossimo gioco GTA arriverà come una versione “di dimensioni moderate”. Ciò significa che al momento del lancio, il gioco non sarà così massiccio come GTA 5 o qualsiasi altro gioco GTA. Invece, il gioco si espanderà con aggiornamenti tempestivi, proprio come il DLC di GTA Online. Questo indicherebbe un cambio di strategia per lo studio.

Quindi, GTA 6 potrebbe essere – alla fine – persino più grande di tutte le altre versioni di GTA messe insieme, il che è davvero emozionante. Per indagare su come il gigante dei videogame sta migliorando la sua cultura del lavoro, Kotaku ha intervistato diversi dipendenti Rockstar. E sorprendentemente, le cose sembrano funzionare abbastanza bene.

Per mantenere questo tipo di ambiente di lavoro sano, la società non vuole creare un gioco gigantesco per il lancio. Rockstar può mantenere l’orario di lavoro flessibile per i propri dipendenti mantenendo le dimensioni del gioco “moderate” e ampliandole con aggiornamenti tempestivi.

Non possiamo essere sicuri se la gestione si atterrà alle sue sane abitudini a lungo termine. Tuttavia, è positivo che la società stia cercando di fare il meglio per i suoi sviluppatori che lavorano duramente per creare giochi per noi.