Gameloft, uno dei più famosi produttori di giochi Android, ha rilasciato una nuova app chiamata Gameloft Classics: 20 Years. L’applicazione offre 30 dei suoi giochi classici in maniera gratuita in occasione del 20 ° anniversario della società. Questi giochi Android appartengono a generi diversi, tra cui corsa, azione, arcade, giochi puzzle divertenti, carte, ecc.

Il lancio di Gameloft Classics è stato annunciato dalla compagnia in un tweet ufficiale. La compagnia ha affermato che questi giochi classici gratuiti sono un modo per ringraziare i giocatori che hanno supportato l’azienda per così tanto tempo e per questo li offre in maniera gratuita.

Gameloft, 30 giochi gratuiti per intrattenerti durante la quarantena

Questa è la prima volta che Gameloft lancia una raccolta di giochi Android datati per smartphone moderni. Puoi scaricare, se desideri, l’app Gameloft Classics direttamente dal Google Play Store e provare questi grandi classici sul tuo smartphone Android.

Tra i titoli gratuiti, troviamo alcuni nomi famosi come: Block Breaker Deluxe 2; Motocross: Trial Extreme; Texas Hold’em Poker; Diamond Rush; Modern Combat 2: Black Pegasus e Gangster 2: Kings of LA.

Questi giochi sono stati realizzati per i vecchi device che includevano tasti fisici. Ora, invece, sono progettati per funzionare senza problemi sui telefoni touchscreen. Vedrai i pulsanti fisici come X, Y, A, B, L, R, comandi analogici ed il pulsante Pausa sotto la piccola schermata di gioco. L’app è già disponibile al download e può essere scaricato su qualsiasi dispositivo Android. Speriamo che, come Gameloft, anche altre case di gioco aiutino gli utenti a passare le giornate mentre sono in casa.