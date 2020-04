Fortnite è senza dubbio uno dei giochi più amati negli ultimi anni dai players perché il team di sviluppo insieme allo sviluppatore del gioco, Epic games, lavorano continuamente per introdurre delle nuove sfide, nuove funzioni e nuovi aggiornamenti. A tal proposito, Epic Games ha deciso di introdurre un nuovo aggiornamento per farsi perdonare dell’annuncio comunicato nelle ore scorse con il quale avvisava i players della stagione 3 momentaneamente rimandata.

L’aggiornamento è il 12.40 è in tantissimi hanno già completato il downaload per scoprire le novità itrodotte. Ecco quali sono tutti i dettagli in Battaglia Reale, Salva il Mondo di e la Modalità creativa.

Fortnite si aggiorna: ecco quali sono le novità introdotte dal Epic Games

I players hanno la possibilità di usufruire della serie di carichi spacca tutto con la quale è possibile sbloccare il soldato mitico Carburo e il Ninja mitico Stella ammantata grazie al nuovo aggiornamento introdotto. Per quanto riguarda gli eventi narrativi attualmente sono sospesi per via della situazione mondiale che non permette ai doppiatori di lavorare in totale sicurezza. Le novità ci sono anche per quanto riguarda gli eroi:

Carburo dispone del vantaggio Zip Zap e il vantaggio di squadra Sfavorito;

Stella Ammantata dispone di Fan delle stelle e il vantaggio di squadra andata e ritorno;

Ken Lepre scattante dispone del vantaggio standard Uov-ecatombe;

Coniglio L’una Mastino dispone dell’ingresso Uov-esplosivo.

Per quanto riguarda la Modalità creativa l’aggiornamento nuovo di Fortnite introduce alle gallerie oggetti: Tempio della giugla e Galleria oggetti tavola calda. Inoltre, l’aggiornamento ha favorì numerose correzione ai bug.

Nella modalità Battaglia Reale l’aggiornamento ha migliorato la bussola con cui ora è possibile scoprire la direzione del fuoco del nemico è alcuni cambiamenti si notano anche alla mappa. Lo squalo è stato trasformato in una prigione, i cinque sportelli sott’acqua dell’Agenzia sono ora aperti. Infine, vicino alla prigione c’è una nuova isola.