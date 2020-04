Facebook aggiungerà la nuova reazione “Care” alle sei reazioni già disponibili. La nuova emoji ha lo scopo di consentire agli utenti di mostrare supporto ai post che vedono nel loro feed, soprattutto in questo periodo in cui il supporto è fondamentale.

Un aggiornamento simile arriverà anche su Messenger (per alcuni è già arrivato). I cambiamenti si accompagnano a una serie di messaggi che Facebook vuole diffondere dopo lo scoppio del coronavirus, che vanno dai tentativi di reprimere la disinformazione ai piani per creare una mappa del calore dei sintomi covid-19 per cercare di individuare coloro che sono colpiti dal virus.

Le nuove reazioni si affiancano a quelle esistenti, introdotte quando Facebook ha tentato di superare il controverso e spesso discusso pulsante “Mi piace”. Gli utenti avevano affermato di voler un modo pere esprimere il loro dissenso per alcuni post, ma – considerando i timori per le ripercussioni negative – Facebook invece ha fornito sei diverse risposte volte a consentire alle persone di interagire con i post dei loro amici in maniera differente.

Facebook introduce “Care”, la nuova reazione in arrivo per mostrare supporto

Messenger sta già lanciando in questi giorni un cuore diverso dal solito tra le reazioni, in occasione di questi cambiamenti. Per utilizzare la nuova reazione, è sufficiente tenere premuto dopo aver eseguito l’aggiornamento. Per ripristinare le reazioni invece, tieni di nuovo premuta la nuova Reaction. Le reazioni esistenti sono un pollice in alto, un cuore, una risata, sorpresa, tristezza e rabbia. Quella nuova arriverà ufficialmente dalla prossima settimana per tutti gli utenti. Facebook ha aggiunto reazioni speciali già in passato, tra cui arcobaleni e un fiore viola per la festa della mamma. Non è chiaro se questa nuova aggiunta sarà invece permanente.