In questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, sono molti i clienti che nelle scorse settimane sono risultati protagonisti di aver modicato i propri contatori di luce e gas.

Per risparmiare il più possibile sui costi di Enel e Acea, diversi truffatori hanno contraffatto i contatori della propria abitazione, e di conseguenza le forze dell’ordine hanno fatto partire le indagini nei confronti di questi responsabili.

Un elevato consumo di energia equivale ad alte bollette mensili, quindi costi molto salati. Già, questo dato non è passato inosservato agli occhi delle forze dell’ordine, le quali hanno scovato dei dettagli più rilevanti nel corso delle indagini.

Enel e Acea: l’utilizzo del magnete per abbassare i costi delle bollette

Nella zona di Roma ci sono stati diversi arresti di truffatori che hanno manomesso i contatori di luce e gas. Durante i controlli eseguiti nelle rispettive abitazioni, le forze dell’ordine hanno notato che molti ricorrevano all’utilizzo di una calamita per far rallentare il conteggio dei contatori. Non a caso, la truffa ha preso il nome di ‘La truffa del magnete’.

Con questo metodo, i truffatori riuscivano a risparmiare quasi del tutto il costo delle bollette riguardanti l’energia elettrica ed il gas.

I dettagli che sono stati rilevati dagli inquirenti, però, non finiscono quì. Le indagini hanno messo in evidenza anche altri strumenti d’utilizzo da parte dei truffatori, diciamo una strumentazione più complessa. Rilevatori, contatori di riserva e punzonatori, sono alcuni dei strumenti che sono stati ritrovati, ed è per questo motivo che si potrebbe ipotizzare anche il coinvolgimento di qualche tecnico.