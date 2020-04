Ritrovarsi senza credito telefonico è ormai diventato un problema dalle sembianze troppo grandi per essere ignorato: sempre più utenti realizzano di non poter più usare il loro abbonamento mensile a causa dell’esaurimento dei fondi presenti sulla propria SIM… ma com’è possibile se fino a qualche ora prima si contavano diversi euro? Purtroppo una nuova forma di truffa telefonica ha fatto la sua apparsa e rendersi conto di essere caduti nel tranello non è semplice, soprattutto se non si presta attenzione ad un particolare molto importante.

Chiamate provenienti dall’estero: la curiosità è la chiave di questa truffa che prosciuga il credito telefonico

La nuova frode telefonica di cui oggi vi parliamo è stato denominata “Ping Call“; essa si manifesta attraverso alcune telefonate provenienti dall’estero, solitamente con numeri inglesi o tunisini. Grazie ad un bot che preleva migliaia di numeri di telefono random, una serie incontrollata di squilli viene recapitata sulle numerazioni delle vittime, così da spingere gli stessi a richiamare.

Incuriositi nel vedere il numero estero, soprattutto quello inglese, sono diversi gli utenti che si accingono a recuperare la chiamata persa: è proprio qui che la truffa si dice completa; a tal gesto il proprio credito telefonico verrà prosciugato lasciando la SIM card a vuoto.

Davanti tale truffa telefonica il consiglio più intelligente che può esser fornito è uno: quello di ignorare le telefonate provenienti dall’estero, soprattutto se non si è attesa di comunicazioni specifiche o non si hanno contatti al di fuori dell’Italia.

Comunichiamo, infine, che una risorsa utile per evitare ogni tipo di spam telefonico è l’applicazione TrueCaller.