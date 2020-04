Come tutte le catene che si occupano di vendita al pubblico, anche Carrefour sta provvedendo a mettere una pezza alla falla causata dal coronavirus. Tutti i beni di prima necessità sono tranquillamente accessibili sul sito ufficiale, vista la possibilità messa a disposizione dall’azienda di fare la spesa online.

Questo però non è il solo obiettivo delle persone, le quali per passare il tempo in casa stanno provvedendo anche ad acquisire elettronica di ogni genere. Carrefour è provvista anche di questo tipo di articoli, i quali possono essere smartphone, accessori e quant’altro. In alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di bassa gamma e media gamma, i prezzi risultano addirittura migliori di Euronics ed Unieuro.

Carrefour contro Unieuro e Euronics con le offerte sulla telefonia di fascia media e bassa, ecco i dettagli

Collegandovi al sito ufficiale di Carrefour potete scoprire tutte le migliori offerte. Selezionando la voce Elettronica, potrete scoprire tutti i prezzi e scegliere tra diversi tipi di smartphone o accessori vari. Ci sono inoltre anche i controlli dedicati alla selezione in base al prezzo, alla rilevanza o magari alle occasioni. Ecco la lista dei dispositivi che potrebbero interessarvi: