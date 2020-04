Un rimborso del Canone Rai per tutti i cittadini che sostengono questa tassa, o almeno così fanno credere alcuni hacker. L’ennesima truffa circola già da diverse settimane ingannando numerosi consumatori che di fronte ad una mail proveniente dalla RAI sono stati raggirati.

Purtroppo non si smette mai di parlare di truffe, ma questa volta gli hacker hanno pensato di utilizzare la denominazione e l’affidabilità della nota società radiotelevisiva per raggirare al meglio le loro vittime. Attenzione, dunque, ai messaggi provenienti dalla RAI con cui è possibile richiedere un rimborso del Canone.

Rai e truffe: continuano ad aumentare le vittime colpite per il finto rimborso del Canone

E’ molto importante controllare accuratamente la propria posta elettronica da tutte quelle mail che potrebbero essere una truffa poiché il phishing è il metodo più utilizzato per impadronirsi delle informazioni personali delle vittime. In questo caso, gli hacker, hanno deciso di attirare l’attenzione delle loro vittime facendogli credere l’esistenza di un vero e proprio rimborso del Canone, accreditato direttamente sul conto corrente postale o bancario.

Nel messaggio, infatti, apparentemente della Rai i consumatori sono invitati a cliccare sul link sottostante per compilare un modulo con le informazioni personali e inserire un iban per accreditare il rimborso. Inutile dire che è l’ennesimo metodo degli hacker per impadronirsi delle informazioni personali e di quelle bancarie o postale per svuotare l’intero ammontare del saldo.

Scaricando un anti-phishing potrebbe essere eliminata la possibilità di ricevere questo tipo di mail perché, secondo l’anti-phishing scaricato, tutte le mail sospette sono spostate in una cartella apposita o direttamente nel cestino così da non farle leggere neanche.