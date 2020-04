E’ già trascorso un mese dall’arrivo di Wind Tre nel mondo della telefonia italiana. La società che fa fronte all’unione dei due vecchi marchi Wind e 3 Italia già rappresenta un marchio leader, tanto nel mondo della telefonia fissa tanto in quello della telefonia mobile. Sin dalle prime settimane sembrano chiari gli obiettivi di WindTre. Il provider vuole competere ad armi pari sia con un rivale storico come TIM sia con la concorrenza emergente di Iliad.

WindTre, sfida su tutti i fronti con Iliad con il lancio delle eSIM

Oltre alle classiche ricaricabili a basso prezzo, la compagnia ha scelto di investire molto nel campo dei servizi. In questo senso, lo sviluppo delle reti internet è strategico: oltre all’attuale lancio della rete 4,5G, entro la prossima estate alcuni clienti potranno già beneficiare delle linee 5G.

Non è questa però l’unica grande sorpresa di WindTre. Sin dai primi giorni, infatti, il provider ha previsto un nuovo servizio per tutto gli utenti: le eSIM.

I nuovi abbonati che vogliono attivare una rete, in alternativa alle SIM tradizionali possono decidere di acquistare una eSIM. Sempre al costo di 10 euro ci si garantirà una rete virtuale per il proprio smartphone. Come già mostrato con TIM, anche con WindTre tutti gli acquirenti di una eSIM avranno a loro disposizione un codice QR. Tale codice sarà determinante per l’attivazione della rete in pochi secondi sullo smartphone.

Attenzione però al fattore della compatibilità. Ad oggi, lo ricordiamo, le eSIM garantiscono un utilizzo esclusivo su dispositivi di recente data, siano essi Android o iOS.