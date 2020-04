In questi giorni, come stretta conseguenza dell’emergenza Coronavirus, gli italiani proprio non possono rinunciare a WhatsApp né tantomeno ad altre piattaforme di messaggistica istantanea. Impossibilitati ad incontrare amici, parenti o conoscenti di persona, l’unico metodo da utilizzare è l’incontro virtuale.

WhatsApp, crescono le indiscrezione sul ritorno ai profili a pagamento

Purtroppo, però, favoriti dalla concentrazione più alta della media, anche i cybercriminali sono tornati a puntare molto su WhatsApp. Nelle precedenti settimane vi abbiamo parlando delle fake news inerenti al Covid-19. Con lo stratagemma delle catene si cerca di far cadere in inganno gli utenti più sprovveduti.

Sempre da alcuni giorni, inoltre, su WhatsApp è tornata con insistenza la voce che vuole un ripristino del passato, con la reintroduzione dei profili a pagamento.

Gli utenti da tempo sono spaventati circa questi rumors che diventano sempre più insistenti. Lo sconforto però non deve essere tale, perché anche in questa occasione gli sviluppatori hanno garantito massima trasparenza a tutto il pubblico della chat. Proprio come lo è ora, infatti, WhatsApp continuerà ad essere completamente a costo zero anche nell’immediato futuro.Tutto ciò che va contro la voce del team di sviluppo deve essere visto come una fake news.

Non cadere nel tranello dei cybercriminali che agitano la rete è fondamentale. Dietro messaggi e catene sensazionalistiche, infatti, potrebbe celarsi un tentativi di phishing. L’obiettivo di chi mette in circolazione queste voci palesemente fasulle è quello di arrivare in un odo o nell’altro ai dati personali singoli account. Cancellare ogni testo ritenuto non congruo alla realtà è quindi cosa molto saggia.