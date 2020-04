Vodafone ha recentemente presentato al pubblico italiano un’offerta molto interessante, il suo nome è Special 50 Digital Edition, all’interno l’utente ha la possibilità di scovare una miriade di contenuti a prezzi veramente interessanti, peccato solamente sia riservata ad una ristretta cerchia di consumatori.

Avete capito bene, la promozione descritta nel nostro articolo risulta essere disponibile solo ed esclusivamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, a patto comunque che siano effettivamente disposti a richiedere la portabilità del proprio numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza dover pagare alcun’altra cifra per la promozione in sé. A differenza di altri operatori telefonici, in questo caso è da ritenersi completamente assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente che non si troverà bene con Vodafone potrà decidere di abbandonarla senza dover pagare alcuna penale.

Passa a Vodafone: ecco l’offerta con 50 giga a basso prezzo

La Special 50 Digital Edition resta comunque una promozione davvero molto interessante, proprio per il bundle messo sul piatto ed a disposizione dei consumatori, nello specifico ci ritroviamo di fronte a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare verso chiunque, nonché SMS senza limiti da poter utilizzare verso ogni numero in Italia.

Il costo fisso è pari a soli 7 euro al mese, gli utenti si ritrovano a dover pagare il canone tramite credito residuo, non sarà obbligatorio ricorrere al conto corrente bancario, ma in fase di attivazione potrebbe essere proposto come soluzione alternativa.